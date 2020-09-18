السعودية اليوم / مياه جازان تبدأ ضخ المياه المحلاة لعدد من الأحياء والقرى التابعة لها



جيزان 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان اليوم ، بضخ المياه المحلاة لقريتي الشواجرة، والطراشة،و إسكان ضاحية الملك عبدالله بجازان، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى الأمل،و كلية طب الأسنان،وقوات الطوارئ مركز الإيواء ، والمعهد الصناعي ،ودار الملاحظة الاجتماعية،والضمان الاجتماعي بمدينة جيزان.

وبينت الإدارة أن كميات المياه التي سيتم ضخها بتلك المواقع ستصل إلى 6500 متر مكعب يومياً، لخدمة أكثر من 25 ألف مستفيد، من خلال تنفيذ 53 كيلو متر طولي من الخطوط الناقلة وشبكات المياه وعدد 550 توصيلة منزلية، سعياً لرفع نسب تغطية المياه وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغناء عن 400 رحلة صهريج سعة 8 طن شهرياً.

ودعت الإدارة المشتركين لعمل التوصيلات المنزلية من العدادات إلى خزانات المنازل وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa.

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