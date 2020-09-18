رياضي / مذكرة تفاهم تجمع بين اتحاد السهام ومدينة سلطان



الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

وقع الاتحاد السعودي للسهام مذكرة تفاهم اليوم، مع مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتشجيع ممارسة

ويقوم الاتحاد بتدريب بعض منسوبي المدينة في مجال رماية السهام وترخيصهم كمدربين من قبل الاتحاد بما يؤهلهم لتفعيل رياضة السهام لتكون جزءا من الأنشطة العلاجية لنزلاء المدينة ومنسوبيها وتشجيعهم للمشاركة في الحصص التدريبية بشكل منتظم بعد انتهاء فترة العلاج كجزء من تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية والذي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالله بن حمد بن زرعة، فيما مثل اتحاد السهام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد سلمان الأسمري.

// انتهى //

02:13ت م

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الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسوقع الاتحاد السعودي للسهام مذكرة تفاهم اليوم، مع مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتشجيع ممارسة رياضة السهام بالمملكة بما يعود بالنفع على صحة المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو خلق نمط حياة صحي ومتوازن إضافة إلى تحقيق أهداف وتطلعات الطرفين في مساعدة ذوي القدرات الخاصة على استرداد أكبر جزء من قدراتهم والمساهمة كأعضاء فاعلين في المجتمع.ويقوم الاتحاد بتدريب بعض منسوبي المدينة في مجال رماية السهام وترخيصهم كمدربين من قبل الاتحاد بما يؤهلهم لتفعيل رياضة السهام لتكون جزءا من الأنشطة العلاجية لنزلاء المدينة ومنسوبيها وتشجيعهم للمشاركة في الحصص التدريبية بشكل منتظم بعد انتهاء فترة العلاج كجزء من تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية.وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية والذي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالله بن حمد بن زرعة، فيما مثل اتحاد السهام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد سلمان الأسمري.// انتهى //02:13ت م0241

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