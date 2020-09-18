اخبار السعوديه

تعقيم الممرات وكراسي الجلوس بحدائق الخبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الممرات وكراسي الجلوس بحدائق الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الخبر، أعمال النظافة وغسيل الممرات وألعاب الأطفال وكراسي الجلوس في الحدائق العامة والمتنزهات، مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، حرصا على راحة وسلامة الزوار والمتنزهين، وذلك ضمن حملاتها للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

من ناحيتها، واصلت إدارة الوقاية الصحية، التابعة للبلدية، عمليات الرش والمكافحة والوقاية بحي الصواري، ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي.

فيما شددت إدارة رخص البناء، على ضرورة التزام المحال والمراكز التجارية بتوفير مواقف ومنحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهل الدخول والخروج، ضمن الاشتراطات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم الممرات وكراسي الجلوس بحدائق الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا