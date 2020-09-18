شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الممرات وكراسي الجلوس بحدائق الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الخبر، أعمال النظافة وغسيل الممرات وألعاب الأطفال وكراسي الجلوس في الحدائق العامة والمتنزهات، مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، حرصا على راحة وسلامة الزوار والمتنزهين، وذلك ضمن حملاتها للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

من ناحيتها، واصلت إدارة الوقاية الصحية، التابعة للبلدية، عمليات الرش والمكافحة والوقاية بحي الصواري، ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي.

فيما شددت إدارة رخص البناء، على ضرورة التزام المحال والمراكز التجارية بتوفير مواقف ومنحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهل الدخول والخروج، ضمن الاشتراطات اللازمة.