شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «سوق الحب».. دراسة كاملة لتحويل شارع 13 إلى «ممر للمشاة» والان نبدء بالتفاصيل

طالب عدد من أهالي وملاك المحلات والبسطات بسوق الحب، بأن يشمل التطوير الجديد، الذي كشفت عنه أمانة المنطقة الشرقية، تنظيم الدخول والخروج، وإكمال النواقص فيه.

تطور كبير

وأوضح أحد المعاصرين في السوق راضي الدجاني، الذي يتواجد في السوق منذ 5 عقود، أن السوق تطور بشكل كبير عن الماضي، حيث كان سوقًا شعبيًا، والآن أصبح من الأسواق المعروفة، وسوقا رئيسيا، بحكم موقعه في وسط البلد، مؤكدًا أن الحركة لا تزال مستمرة به، حاله حال الأسواق الأخرى، ويصبح السوق في حال ركود إذا حصل ركود للأسواق الأخرى.

وأضاف الدجاني، إنه إلى الآن لا يزال في حيرة، إذا ما كان التطوير الذي كشفت عنه الأمانة نافعا للسوق أو لا، موضحًا أنه إذا بدأ العمل يتضح ذلك، وأن البلدية تبذل جهودًا عالية في السوق، وأنه يرى أن التطوير الجديد للسوق ومنع دخول السيارات للسوق سيكون أفضل من حاله الآن.

فارق كبير

وذكر سعد القحطاني، الذي يمكث في السوق منذ 3 عقود ونصف العقد، أن المسؤولين يؤدون دورهم في تطوير السوق، وأصبح هناك فارق كبير لتطور السوق بين الماضي والحاضر، موضحًا أن التطور الذي كشفت عنه الأمانة إذا تم تنفيذه، فهو أمر إيجابي للسوق وفي صالح الجميع، خاصةً أن السوق يكتظ بالسيارات، دون أي اهتمام من الجهات المسؤولة.

وطالب القحطاني بأن يتم إنجاز «الكشكات» وتخفيض أسعار تأجيرها، حتى يستفيد منها أصحاب البسطات، والعوائل ذوو الدخل المحدود، موضحًا أن تخفيض الأسعار يعود بالفائدة لأبناء الوطن.

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إقبال وحركة

وبيَّنت مالكة إحدى البسطات في السوق السيدة عليّة الجيزاني، أنها تمكث في السوق منذ 4 عقود، وأن السوق في السابق كان متميزًا في الإقبال والحركة، والآن أصبح أقل من السابق في الإقبال، موضحةً أنه مع بداية العمل في التطوير لا تزال بسطاتهم في مواقعها، وطالبت بأن تبقى بسطتها كما هي عليه دون نقلها من محلها.

إضاءات وتكييف

وأشارت مالكة إحدى البسطات أم محمد، التي تمكث في السوق منذ عقد ونصف العقد، إلى أن أصحاب البسطات في السوق يعانون من ضعف التطور، وعدم توفير حاملات جيدة لرفع بضائعهم عن الأرض، مبينةً أن الأمانة وفرت صناديق، ولكن لم تكن كما المطلوبة، لصغر مساحة الصناديق، التي لا تكفي لرفع البسطات، مطالبة بتوفير إضاءات وتكييف للسوق، خاصةً في ظل معاناتهم من شدة الحرارة نهارًا، والظلام في المساء.

دراسة كاملة

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية م. عصام الملا، إن الأمانة أجرت دراسة كاملة لتحويل شارع 13 بـ «سوق الحب» إلى ممر للمشاة؛ بهدف تقليل حركة المركبات داخل السوق والتشجيع على التميز والتفاعل المجتمعي في مختلف الأنشطة، مبينًا أن الأمانة تحرص على الاهتمام بالأسواق الشعبية، باعتبارها تراثًا أصيلًا يجب العناية به، نظرًا لأهمية هذه المناطق الشعبية.

وأضاف إن الأمانة تسعى لفكرة تأصيل مفهوم السوق، كونه جزءا من نظام اقتصادي معرفي وثقافي، ومكانا لتبادل القيم والأفكار والعلاقات الجديدة بين المجتمع، وذلك من منطلق أهمية هذا السوق بالدمام، مبينا أنه تم البدء بالعمل كمرحلة أولى والمتوقع الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر المقبل.