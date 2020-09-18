شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال أطول خط نقل مياه في العالم بـ«السروات» والان نبدء بالتفاصيل
وتعد آلة الحفر العملاقة المستخدمة في المشروع التي يبلغ طولها 160 مترا من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها، ويمتد النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقطر 8.4 متر، من أسفل جبل الكر وصولا إلى الطريق الدائري في الطائف.
وتفقد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة م. عبدالله العبدالكريم، أعمال النفق، كما تفقد ما تم إنجازه في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات - الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة الذي يأتي ضمن خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي، وتلبية الاحتياج في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويستهدف المشروع نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة الواقعة في عرفات إلى الخزانات الإستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولا إلى منطقة الباحة. كما تفقد العبدالكريم سير أعمال مشروع الخزن الإستراتيجي بمحافظة الطائف الذي يضم 9 خزانات بسعة 1.530 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لجميع الخزانات، إضافة إلى محطة الضخ التابعة لمشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة.
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