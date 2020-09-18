شكرا لقرائتكم خبر عن 93.6 % نسبة متعافي «كوفيد - 19».. وتراجع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 593 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 328144 حالة، من بينها 16538 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 1180 حالة حرجة، إضافة إلى تسجيل 1203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 307207 حالات.

فحص مخبري

وأوضحت «الصحة» أن الحالات الجديدة المسجلة منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4 %، وبلغ عدد الوفيات 4399 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 49035 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وسائل الوقاية

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ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

خدمات تفاعلية

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الجائحة، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.