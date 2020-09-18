شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 مستودعات مخالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة 9 مستودعات مخالفة، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المستودعات للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة م. حمدي قدح، أن البلدية نفذت حملة موسعة على المستودعات؛ وذلك للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكدا على ضرورة التزام المستودعات التجارية بالأنظمة واللوائح البلدية.

وواصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة حملتها الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بعدة مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.

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وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية م. مصطفى عيد، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 101 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مشيرا إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في هذه المواقع واستمرار الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، مؤكدا أن البلدية حريصة على إظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق، وللوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي.

ونفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على صوالين الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية م. أكرم الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالونا للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية، مشيرا إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صوالين، وتغريم 32 صالونا، وتعهد 14 صالونا مخالفا بتصحيح أوضاعهم، مبينا أن المُخلفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمام، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، واستخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافة إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.