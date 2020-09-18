شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مستفيد من «مهارات التطوع» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام دورة تدريبية بعنوان «مهارات العمل التطوعي» عن بعد، التي استفاد منها أكثر من «300» متدرب ومتدربة من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوي أن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين أبرز المفاهيم الأساسية لثقافة العمل التطوعي والتعرف على أهم المهارات اللازمة وتنميتها في مجال العمل التطوعي.

وبين مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بعد احترازيا خلال الفترة الحالية، باستخدام التقنية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع. وأفاد بأن الدورات تأتي انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم دورات تطويرية وتثقيفية لمنسوبيها والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.