شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 14 ألف محل بتبوك «صحيا» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت صحة تبوك عدة جولات رقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، شملت خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر «14424» محلا تجاريا، إلى جانب تنفيذ 145 جولة على مساكن العمالة، و398 جولة على الأماكن السياحية والفندقية. وأوضحت صحة تبوك أن الجولات تأتي تواصلا لجهودها لمتابعة تطبيق وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل والتأكيد على الالتزام بجميع الشروط الصحية وتوفير المعقمات داخل المحلات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بمراكز التسوق الغذائي والتي تشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن كما شملت الجولات جميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها.

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