شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول بـ«الأفواج الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية «رجال» على رتبة «رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي»، للتعيين عليها بالمناطق التالية «الرياض، عسير، جازان، نجران»، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر - توظيف» خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح غد وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442هـ، وذلك على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

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