شكرا لقرائتكم خبر عن 204 ملايين دولار لدعم المستشفيات ومكافحة سوء التغذية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، أمس، 3 اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن الشقيق، وذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020م، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عُقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخرًا.

وقّع الاتفاقية الأولى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وتشمل مساهمة المملكة بـ138 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م، وسيجري بموجبها شراء وتوزيع 81,963 طنًا متريًا من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات والملح ومكمّلات غذائية وقائية وعلاجية وخليط القمح والصويا المدعم وبسكويت التمر وبسكويت عالي الطاقة، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية، ويستفيد منها 8 ملايين و900 ألف شخص.

ووقّع «الربيعة» الاتفاقية الثانية مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. أحمد المنظري، وتشمل تغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي، وتعمل الاتفاقية في الجانب الصحي على دعم 25 مستشفى مركزيًا في جميع المحافظات اليمنية بالأجهزة الطبية ورفع السعة السريرية للمستشفيات مع تشغيل مراكز الطوارئ في 26 محافظة يمنية، وتأسيس 40 وحدة فرز بصري في جميع المستشفيات المركزية، إضافة إلى تدريب العاملين، ودعم تشغيل 223 منشأة صحية وتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

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وفي مجال الإصحاح البيئي تغطي الاتفاقية برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزًا صحيًا مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.

وفي مجال مكافحة سوء التغذية تدعم الاتفاقية 90 مركز تغذية مع التوفير المستمر لخدمات التغذية للمصابين يستفيد منه 23.428 طفلًا يمنيًا.

ووقّع الاتفاقية الثالثة مع مفوضية اللاجئين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، فيما وقّعها عن المفوضية ممثلها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة. وتشمل الاتفاقية مشروعَين: الأول دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفًا في اليمن، والثاني مشروع دعم الاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي، يستفيد من المشروع الأول 421.384 فردًا، في محافظات حجة، وإب، والحديدة، وذمار، وصعدة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، والبيضاء، وتعز، ومأرب، والجوف، والضالع، وشبوة، ولحج، وعدن، والمهرة، ويستفيد من الثاني 371.950 فردًا في محافظات عدن، ولحج، وحضرموت، والحديدة.