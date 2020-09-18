شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث «الدليل الإرشادي» لسفر الفئات المستثناة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث الدليل الإرشادي للمسافر، بعد صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة، للسماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة، وتماشيًا مع البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وتشمل الضوابط الجديدة عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة سواء للسعوديين أو غيرهم، حسب المدة المقررة من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحميل واستخدام تطبيقَي «تطمن وتوكلنا»، والتزام المسافر بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز، والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.

ويأتي هذا التحديث علاوة على البروتوكولات السابقة المطبقة سابقًا، ومن أبرزها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بوقت كافٍ، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، ولن يسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته على 38 درجة مئوية، إضافة إلى تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامة أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار وطوال مدة سير الرحلة.