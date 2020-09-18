شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.7 مليار ريال معاشات شهر صفر لمستفيدي «الضمان» والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك أن الإيداع اشتمل على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,454,479 ريالًا سعوديًا. وبيّن أنه جرى إيداع 1,402,323,125 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,397,968 ريالًا، و102,733,386 ريالًا لسداد جزءٍ من فواتير الكهرباء، وذلك في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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