شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 215 موظفاً بـ«الأمر بالمعروف» عبر منصة مسار والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، ترقية 215 موظفاً من منسوبي الرئاسة العامة، وذلك عبر منصة مسار التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وبين «السند» أن إدراج ترقيات منتسبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر المنصة الرقمية «مسار» يأتي لتحقيق رؤية الرئاسة العامة في التطوير والعمل الجاد وفق الإجراءات والأنظمة التي اعتمدتها الجهات المختصة ومن ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة الشيخ علي بن سالم الشهري، أن الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية المبادرة إلى استخدام منصة مسار في ترقيات منسوبيها، مع ربطها بأنظمة الرئاسة الإلكترونية الداخلية، لتكتمل منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل ما من شأنه مواكبة التحول الرقمي فيما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمستفيد.