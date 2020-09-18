شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 215 موظفاً بـ«الأمر بالمعروف» عبر منصة مسار والان نبدء بالتفاصيل
وبين «السند» أن إدراج ترقيات منتسبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر المنصة الرقمية «مسار» يأتي لتحقيق رؤية الرئاسة العامة في التطوير والعمل الجاد وفق الإجراءات والأنظمة التي اعتمدتها الجهات المختصة ومن ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، أوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة الشيخ علي بن سالم الشهري، أن الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية المبادرة إلى استخدام منصة مسار في ترقيات منسوبيها، مع ربطها بأنظمة الرئاسة الإلكترونية الداخلية، لتكتمل منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل ما من شأنه مواكبة التحول الرقمي فيما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمستفيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية 215 موظفاً بـ«الأمر بالمعروف» عبر منصة مسار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.