شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة مفخخة، «بدون طيار»، أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيانت بخميس مشيط. وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت، مساء أمس الخميس، من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة والتي أطلقتها الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

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