شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتوساي» يبحث استقلال الرقابة بالدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري، استقلالية الأجهزة الرقابية، واقتراح آليات وسبل تعزيزها وحمايتها بالدول النامية، وذلك خلال الاجتماع الـ13 للجنة التوجيهية لتعاون «الإنتوساي»، مع مجتمع المانحين (IDSC). واستعرض، خلال ترؤسه جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الإنتوساي»،، عبر الاتصال المرئي، ما تمّ إنجازه من مشاريع الدعم الموجهة لعدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية. وناقش المجتمعون حماية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والاستغلال الأمثل لمواردها، وتبادل الخبرات الإستراتيجيات الداعمة لذلك، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة لزيادة دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية في ظل جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإنتوساي» يبحث استقلال الرقابة بالدول النامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.