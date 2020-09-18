شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يبحث متطلبات أهالي «ساموده وأم عشر والفاو الشمالي» والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه لشرح مفصّل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهمّ أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.
وأكد خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.
وكان في استقبال سموه عند وصوله، رؤساء المراكز، وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين.
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