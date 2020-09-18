شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش فرص تحسين «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد المشاركون في الندوة، التي أُقيمت برئاسة رئيس الجامعة د. محمد القحطاني، بمنصة مدرستي باعتبارها تجربة وطنية تستحق الدراسة والإشادة، مشيرين إلى فرصة الاستثمار في التدريب عن بُعد كمورد ذاتي للمؤسسات التعليم العالي.
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