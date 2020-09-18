شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش فرص تحسين «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت ندوة علمية نظمتها كلية التربية بجامعة حفر الباطن، أمس، بالتعاون مع كلية التقنية وإدارة التربية والتعليم بالمحافظة بعنوان «التعليم والتدريب عن بُعد في محافظة حفر الباطن.. الممارسات وفرص التحسين»، أهمية التعليم والتدريب عن بُعد كخيار إستراتيجي لمؤسسات التعليم العام والعالي، مبيّنة أن التعليم المدمج طريقة مهمة من طرق التكامل بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، مع ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأسر ومشغّلي الخدمات الإلكترونية.

وأشاد المشاركون في الندوة، التي أُقيمت برئاسة رئيس الجامعة د. محمد القحطاني، بمنصة مدرستي باعتبارها تجربة وطنية تستحق الدراسة والإشادة، مشيرين إلى فرصة الاستثمار في التدريب عن بُعد كمورد ذاتي للمؤسسات التعليم العالي.