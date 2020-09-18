اخبار السعوديه

ندوة تناقش فرص تحسين «التعليم عن بعد»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش فرص تحسين «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت ندوة علمية نظمتها كلية التربية بجامعة حفر الباطن، أمس، بالتعاون مع كلية التقنية وإدارة التربية والتعليم بالمحافظة بعنوان «التعليم والتدريب عن بُعد في محافظة حفر الباطن.. الممارسات وفرص التحسين»، أهمية التعليم والتدريب عن بُعد كخيار إستراتيجي لمؤسسات التعليم العام والعالي، مبيّنة أن التعليم المدمج طريقة مهمة من طرق التكامل بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، مع ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأسر ومشغّلي الخدمات الإلكترونية.

وأشاد المشاركون في الندوة، التي أُقيمت برئاسة رئيس الجامعة د. محمد القحطاني، بمنصة مدرستي باعتبارها تجربة وطنية تستحق الدراسة والإشادة، مشيرين إلى فرصة الاستثمار في التدريب عن بُعد كمورد ذاتي للمؤسسات التعليم العالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة تناقش فرص تحسين «التعليم عن بعد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا