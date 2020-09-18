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عملية نوعية في مستشفى الملك فهد بالهفوف

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية في مستشفى الملك فهد بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف، عملية نوعية ودقيقة في جراحة المناظير، لمريض عشريني يعاني من ضيق في الحالب.

وتعتبر هذه العملية من العمليات المتقدمة جدا، وذات تقنيات عالية، دون الحاجة إلى استخدام الطريقة التقليدية لفتح بطن المريض، وتتميز هذه المناظير بدقتها العالية وتساعد في تقليل آلام ما بعد العملية، وسرعة عودة المريض لحياته الطبيعية.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف حقق كثيرا من الإنجازات النوعية، ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسة وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، ويجري سنويا ما يربو على 5400 عملية جراحية.

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