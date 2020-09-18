شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية في مستشفى الملك فهد بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر هذه العملية من العمليات المتقدمة جدا، وذات تقنيات عالية، دون الحاجة إلى استخدام الطريقة التقليدية لفتح بطن المريض، وتتميز هذه المناظير بدقتها العالية وتساعد في تقليل آلام ما بعد العملية، وسرعة عودة المريض لحياته الطبيعية.
يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف حقق كثيرا من الإنجازات النوعية، ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسة وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، ويجري سنويا ما يربو على 5400 عملية جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية نوعية في مستشفى الملك فهد بالهفوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.