علاج 1712 مشكلة.. وتهيئة 300 طالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن

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وأوضحت أن أهداف الوحدة تتمثل في تهيئة الطالبات ومتابعتهن الدائمة لتذليل كافة العقبات التي تعتريهن خلال سنواتهن الدراسية وتقديم المساعدات والحلول لأصحاب المشاكل الأكاديمية، وفي هذا الصدد عمدت الوحدة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة خلال فترة جائحة «كورونا» المستجد؛ حرصا على متابعة الطالبات عبر جميع قنوات التواصل التي وفرتها الوحدة وتيسير أمور تسجيلهن لا سيما مع عدم قدرتهن على الحضور إلى الجامعة.
من ناحيتها، قالت عميد كلية الآداب د. مشاعل العكلي، إن الكلية تعد من أوائل الكليات التي اهتمت بالإشراف الأكاديمي، بوصفه إحدى الخدمات المهمة المقدمة للطالبات، التي تؤثر إيجابا في نموهن أكاديميا ومهنيا، مفيدة بأن وحدة الإشراف الأكاديمي بالكلية نفذت عددا من البرامج والأنشطة التي تساعد الطالبات في اختيار التخصص المناسب، وتهيئتهن للدراسة، وتوجيههن في ترتيب الجداول الدراسية ومساعدتهن في اختيار المقررات المناسبة وفقا للخطة الأكاديمية.
وواصلت وحدة الإشراف الأكاديمي في كلية الآداب، سعيها الحثيث في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه طالبات الكلية، في بداية العام الدراسي، ودأبت لعقد لقاءين افتراضيين، الأول لجميع المستويات مع المشرفات الأكاديميات لمعالجة مشاكل التسجيل، والثاني مخصص لطالبات المستوى الثالث المستجدات في الأقسام التعليمية لتهيئتهن وتعريفهن بأقسامهن وخططهن الدراسية وتقديم كافة الأدلة الإرشادية لهن، بحضور ما يقارب 300 طالبة.
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