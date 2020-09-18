شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 1712 مشكلة.. وتهيئة 300 طالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مدير وحدة الإشراف الأكاديمي في كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. إنعام الدليجان، اهتمام الوحدة بنشر الوعي الأكاديمي والرسائل الإرشادية والأسئلة الشائعة والمتكررة وإجاباتها بشكل ميسر للطالبات قبل وأثناء التسجيل عبر الحسابات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمة «الإرشاد السريع» من خلال مجموعة إلكترونية عنيت بحل مشاكل التسجيل وتنوير الطلبة بالحلول المناسبة، وبينت أن الخدمة طال نفعها لعدد من كليات الجامعة وبلغ عدد المشاكل التي تم استقبالها من قبل طالبات فريق سفين الإرشادي ما يزيد على 1712 مشكلة، وحلها بحرفية ووعي تام.

وأوضحت أن أهداف الوحدة تتمثل في تهيئة الطالبات ومتابعتهن الدائمة لتذليل كافة العقبات التي تعتريهن خلال سنواتهن الدراسية وتقديم المساعدات والحلول لأصحاب المشاكل الأكاديمية، وفي هذا الصدد عمدت الوحدة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة خلال فترة جائحة «كورونا» المستجد؛ حرصا على متابعة الطالبات عبر جميع قنوات التواصل التي وفرتها الوحدة وتيسير أمور تسجيلهن لا سيما مع عدم قدرتهن على الحضور إلى الجامعة.

من ناحيتها، قالت عميد كلية الآداب د. مشاعل العكلي، إن الكلية تعد من أوائل الكليات التي اهتمت بالإشراف الأكاديمي، بوصفه إحدى الخدمات المهمة المقدمة للطالبات، التي تؤثر إيجابا في نموهن أكاديميا ومهنيا، مفيدة بأن وحدة الإشراف الأكاديمي بالكلية نفذت عددا من البرامج والأنشطة التي تساعد الطالبات في اختيار التخصص المناسب، وتهيئتهن للدراسة، وتوجيههن في ترتيب الجداول الدراسية ومساعدتهن في اختيار المقررات المناسبة وفقا للخطة الأكاديمية.

وواصلت وحدة الإشراف الأكاديمي في كلية الآداب، سعيها الحثيث في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه طالبات الكلية، في بداية العام الدراسي، ودأبت لعقد لقاءين افتراضيين، الأول لجميع المستويات مع المشرفات الأكاديميات لمعالجة مشاكل التسجيل، والثاني مخصص لطالبات المستوى الثالث المستجدات في الأقسام التعليمية لتهيئتهن وتعريفهن بأقسامهن وخططهن الدراسية وتقديم كافة الأدلة الإرشادية لهن، بحضور ما يقارب 300 طالبة.