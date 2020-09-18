شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مناطق «ألعاب الأطفال» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الخدمات قسم الحدائق والتجميل، التابعة لبلدية وسط الدمام، العمل على تطهير الحدائق والمرافق العامة، والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، وتهيئتها للزائرين، تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع، وذلك للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19». وأزالت بلدية وسط الدمام، اللوحات الإعلانية المخالفة للأنظمة، والمنتشرة في الطرقات العامة، وأرصفة المشاة، وذلك ضمن جهودها للحد من التلوثات البصرية. واستكملت الفرق الميدانية، التابعة للبلدية، جولاتها الرقابية على محطات الوقود، وذلك للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الخاصة لبرنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

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