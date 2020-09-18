مرصد المجمعة يعلن ثبوت رؤية هلال شهر صفر

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء أمس الخميس، أنه تمكن من رؤية هلال شهر صفر لهذا العام 1442هـ.

وقال المرصد، في بيان عبر حسابه في “تويتر”: “إن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، تمكنت من رؤية هلال شهر صفر 1442هـ مساء هذا اليوم الخميس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م”.

Advertisements

وكانت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، قد تأهبت مساء اليوم لرصد هلال شهر صفر لهذا العام 1442هـ.

وبذلك يكون اليوم الخميس هو آخر أيام شهر الله المحرم، وغدًا الجمعة هو أول أيام شهر صفر بمشيئة الله.

المزيد

شارك الخبر







