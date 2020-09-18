2020-09-18

حرس الحدود المصري ينقذ 11 صيادًا تركيًا من الغرق

متابعات الخليج 365 - متابعة

أنقذت قوات حرس الحدود المصرية، 11 مواطنًا تركيًا من الغرق يعملون في مهنة الصيد، أثناء تنفيذ دورية بحث ونجدة.

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وقال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود المصرية، في حديثه مع قناة “دي إم سي”، إن القوات استطاعت نجدتهم بعد غرق قارب الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية.

ولفت إلى أن قوات حرس الحدود قدمت لهم في وقت لاحق الرعاية الطبية اللازمة، حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.



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