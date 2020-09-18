، فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: لا أريد أن أكون مع هذا الفأر في مكان واحد

ربما لن تصدق هذا المشهد المخيف والغريب، إلا حين تشاهده بعينيك، فمن يتخيل أن فأراً يندفع نحو رجل ويهاجمه، بل ويرغم الرجل على التراجع حتى السقوط، كما حدث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، عندما كان عاملا النظافة زاي شيفر وجوزيف يقومان بتنظيف أحد أحواض التزلج بحديقة مخصصة لهذه الرياضة.

وقد التقط " شيفر" الفيديو المخيف، حين فوجئا بوجود الفأر في حوض التزلج، وحاول "جوزيف" أن يبعد الفأر خارج الحوض ليقوم بتنظيفه.

وحسب الفيديو، دفع " جوزيف" الفأر إلى أعلى، لكن الفأر لم يستطع الخروج بسبب سطح الحوض الناعم، وهنا فوجئ " جوزيف " بالفأر يعود ويستدير نحوه ويندفع مهاجماً الشاب الذي يبدو أنه فوجئ بما يحدث، فتراجع إلى الوراء مرة وراء الأخرى بينما يندفع الفأر نحوه، حتى تأتي لحظة يسقط فيها " جوزيف" أرضاً، وينهض وهو مصاب بالرعب.

ونسمع صوت " شيفر" وهو يقول: " اهدأ يا صديقي وخذ الأمر ببساطة".

وتنقل الصحيفة عن " شيفر" قوله: إن الفأر هاجمه دون سبب قبل أن يهاجم زميله، ويضيف: " ابتعدت وأنا أقول لجوزيف، أنا لا أريد أن أكون مع هذا الفأر في حوض واحد".

وحسب الصحيفة، تمكن الرجلان في النهاية من إبعاد الفأر من الحوض باستخدام دراجة قديمة استخدمها الفأر كسلم مؤقت ليصعد خارج الحوض.