، استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة ،

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نفى الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي تلبس الجن والشيطان بالإنسان، مؤكدًا أن ذلك لم يثبت علميًا، موضحًا لبرنامج الراصد على "الإخبارية"، أن الأعراض والحركات اللاشعورية التي تظهر على بعض المرضى والمصابين هي اختلاط اللاوعي بالوعي نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية ويبدؤون بإصدار أصوات لحفظ ماء الوجه متسائلاً في هذا الصدد: متى تختفي ظاهرة الضرب والبصق على المرضى النفسيين عند الرقاة؟
من جهة أخرى، أكد الراقي الشرعي سابقًا والمستشار الأسري الدكتور عبدالعزيز الزير وجود الجن ووجود التلبس مستدلاً بقوله تعالى: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ" مشيرًا إلى أن هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية.
إلى ذلك أكد صانع المحتوى واليوتيوبر هشام الدماك أن فيديوهات اليوتيوب عن الجن "خدعة".
وناقش برنامج الراصد الحكايات والقصص والمقاطع التي ترويها مواقع التواصل الاجتماعي عن الأشباح والأرواح التي تسكن البيوت المهجورة، موضحًا أن تلك فبركات وكان خلف اختلاق تلك القصص المثيرة شغف الإنسان بالإثارة، وعرض تقريرًا عن صائد الأشباح وقائد بروباجاندا البيوت المسكونة بالجن الذي كان أمام تحدٍ جديد مع كاشفي الزيف. برنامج الراصد
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاةعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-09-18
نفى الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي تلبس الجن والشيطان بالإنسان، مؤكدًا أن ذلك لم يثبت علميًا، موضحًا لبرنامج الراصد على "الإخبارية"، أن الأعراض والحركات اللاشعورية التي تظهر على بعض المرضى والمصابين هي اختلاط اللاوعي بالوعي نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية ويبدؤون بإصدار أصوات لحفظ ماء الوجه متسائلاً في هذا الصدد: متى تختفي ظاهرة الضرب والبصق على المرضى النفسيين عند الرقاة؟
من جهة أخرى، أكد الراقي الشرعي سابقًا والمستشار الأسري الدكتور عبدالعزيز الزير وجود الجن ووجود التلبس مستدلاً بقوله تعالى: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ" مشيرًا إلى أن هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية.
إلى ذلك أكد صانع المحتوى واليوتيوبر هشام الدماك أن فيديوهات اليوتيوب عن الجن "خدعة".
وناقش برنامج الراصد الحكايات والقصص والمقاطع التي ترويها مواقع التواصل الاجتماعي عن الأشباح والأرواح التي تسكن البيوت المهجورة، موضحًا أن تلك فبركات وكان خلف اختلاق تلك القصص المثيرة شغف الإنسان بالإثارة، وعرض تقريرًا عن صائد الأشباح وقائد بروباجاندا البيوت المسكونة بالجن الذي كان أمام تحدٍ جديد مع كاشفي الزيف.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:24 AM
فيما أكد صانع المحتوى واليوتيوبر الدماك أن فيديوهات اليوتيوب عن الجن خدعة
نفى الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي تلبس الجن والشيطان بالإنسان، مؤكدًا أن ذلك لم يثبت علميًا، موضحًا لبرنامج الراصد على "الإخبارية"، أن الأعراض والحركات اللاشعورية التي تظهر على بعض المرضى والمصابين هي اختلاط اللاوعي بالوعي نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية ويبدؤون بإصدار أصوات لحفظ ماء الوجه متسائلاً في هذا الصدد: متى تختفي ظاهرة الضرب والبصق على المرضى النفسيين عند الرقاة؟
من جهة أخرى، أكد الراقي الشرعي سابقًا والمستشار الأسري الدكتور عبدالعزيز الزير وجود الجن ووجود التلبس مستدلاً بقوله تعالى: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ" مشيرًا إلى أن هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية.
إلى ذلك أكد صانع المحتوى واليوتيوبر هشام الدماك أن فيديوهات اليوتيوب عن الجن "خدعة".
وناقش برنامج الراصد الحكايات والقصص والمقاطع التي ترويها مواقع التواصل الاجتماعي عن الأشباح والأرواح التي تسكن البيوت المهجورة، موضحًا أن تلك فبركات وكان خلف اختلاق تلك القصص المثيرة شغف الإنسان بالإثارة، وعرض تقريرًا عن صائد الأشباح وقائد بروباجاندا البيوت المسكونة بالجن الذي كان أمام تحدٍ جديد مع كاشفي الزيف.
، استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة ،
المصدر : الخليج 365
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