شكرا لمتابعة خبر عن مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

رصدت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات واردة في الإعلان التجاري المتداول بوسائل التواصل عن جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت التجارة والغذاء والدواء في بيان مشترك:" بخصوص الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة " البُن " وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه ".

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ويعد هذا الإعلان مُخالف للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة بعدما اتضح عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتبين أن المنُشأة المُعلِنة لم تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تضمن محتوى الإعلان إساءة وأوصاف مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.

وشمل محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ معظم منتجات " البُن " الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل، وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم " SFDA 2233 " استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة.