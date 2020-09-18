وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفرنسي أوجه التعاون المشترك

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والتطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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