القبض على متهمين ارتكبا 18 جريمة سرقة بالرياض باستخدام 17 مركبة

شملت مساجد ومتاجر وصيدليات..

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها. صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها، وضبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) و(8) طلقات حية وجهازي اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وقد جرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. نقل مواد بناء داخل مركبة خاصة.. و«المرور» يتدخل بحوزته سلاح ناري.. القبض على إثيوبي خلال محاولته تهريب 22 كيلو من الحشيش بعسير

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