السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 10 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين يحملون جنسيات مغاربية، وكانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للنيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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23:05ت م

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