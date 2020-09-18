السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تقيم لقاءً تعريفياً بالأندية الطلابية



السيح 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

نظمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، لقاءً تعريفياً بالأندية الطلابية للبنات، بحضور وكيلات الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبات العمادة عبر منصة ZOOM، وذلك من مقر الجامعة بمدينة السيح.

وتضمن اللقاء كلمة لوكيلة العمادة الدكتورة أمل الشمراني تناولت أهمية التعليم والنشاطات المنهجية وغير المنهجية وما لها من أثر إيجابي على الطلاب والطالبات.

وقدم عرض تعريفي بالأنشطة الاجتماعية والثقافية وأنشطة المجلس الطلابي وكافة الأندية الطلابية وهي نادي العلوم الأساسية ، ونادي تطوير الذات ، ونادي اللغة الإنجليزية، ونادي القراءة، ونادي عون التطوعي، ونادي الإبداع، ونادي الأنشطة

وتعرّف خلال اللقاء الطالبات برؤية ورسالة وأهداف الأندية الطلابية المختلفة، والخطة المستقبلية لكل نادٍ، وتوضيح آلية تسجيل الطالبات في تلك الأندية إلكترونياً، والإجابة على جميع استفسارات الطالبات من قبل مشرفات الأندية الطلابية.

// انتهى //

21:25ت م

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السيح 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنظمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، لقاءً تعريفياً بالأندية الطلابية للبنات، بحضور وكيلات الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبات العمادة عبر منصة ZOOM، وذلك من مقر الجامعة بمدينة السيح.وتضمن اللقاء كلمة لوكيلة العمادة الدكتورة أمل الشمراني تناولت أهمية التعليم والنشاطات المنهجية وغير المنهجية وما لها من أثر إيجابي على الطلاب والطالبات.وقدم عرض تعريفي بالأنشطة الاجتماعية والثقافية وأنشطة المجلس الطلابي وكافة الأندية الطلابية وهي نادي العلوم الأساسية ، ونادي تطوير الذات ، ونادي اللغة الإنجليزية، ونادي القراءة، ونادي عون التطوعي، ونادي الإبداع، ونادي الأنشطة الرياضية وتعرّف خلال اللقاء الطالبات برؤية ورسالة وأهداف الأندية الطلابية المختلفة، والخطة المستقبلية لكل نادٍ، وتوضيح آلية تسجيل الطالبات في تلك الأندية إلكترونياً، والإجابة على جميع استفسارات الطالبات من قبل مشرفات الأندية الطلابية.// انتهى //21:25ت م0200

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