جوارديولا لن ينتظر طويلا.. 4 أيام حاسمة أمام رياض محرز

سيكون الجزائري رياض محرز، على موعد مع نهاية أسبوع حاسمة بالنسبة له، فيما يخص مكانته الأساسية مع انطلاق موسم فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما كشفته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، فإن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يقوم حاليا بتجهيز التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ولفرهامبتون، يوم الإثنين القادم، علما بأن لقاء السيتي في الجولة الأولى ضد أستون فيلا تم تأجيله لمشاركة الفريق السماوي في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

هذا الأمر، سيجعل محرز مُطالبا بإظهار قدرته في التدريبات سريعا خلال فترة 4 أيام، إذا ما أراد التواجد في تشكيلة السيتي الأساسية فوق أرضية ملعب "مولينو ستاديوم" الذي سيستضيف اللقاء.

لا مكان للعاطفة

وأوضحت الصحيفة البريطانية، بأن رياض محرز والذي عاد منذ أيام فقط للتمرن بشكل طبيعي، بعد تعافيه من فيروس كورونا، لن يجد الطريق مفروشا بالورود.

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الصحيفة تشدد على أن جوارديولا، لن يحكم العاطفة في خياراته، مما يجعل محرز مُطالبا ببذل مجهودات مُضاعفة من أجل تدارك ما فاته خلال فترة الحجر المنزلي الذي خضع له لمدة 10 أيام كاملة، بعد إصابته بكورونا.

وأكد الصحيفة، بأن قائد المنتخب الجزائري، كان عازما على استغلال فترة التوقف الدولية الماضية من أجل فرض نفسه، في غياب بقية مُنافسيه، ولكن ولسوء حظه أصيب بعدوى كورونا، لتذهب طموحاته في مهب الريح.

مُنافسة شرسة

محرز سيكون على موعد مع 4 أيام شرسة، من حيث المنافسة بالنسبة له، مع بقية اللاعبين الذين ينشطون في مركزه.

وسيعمل صاحب القدم اليُسرى السحرية، على استغلال نهاية الأسبوع، لإظهار أفضليته على الثلاثي الإنجليزي رحيم شترلينج والبرتغالي برناردو سيلفا والوافد الجديد، الإسباني فيران توريس، من أجل حجز مكان بالتشكيلة الأساسية ضد ولفرهامبتون.

ويسعى محرز لتخطي كل تلك العقبات، لدخول الموسم الجديد بكل قوة، والتأكيد بأنه عنصر قادر على المُشاركة بشكل أكثر انتظاما مع الفريق السماوي.