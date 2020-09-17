فيديو.. السيطرة على 80% من حريق جبل عمد

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تواصل فرق الدفاع المدني بميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة عملية إطفاء حريق اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد الدفاع المدني أن نسبة السيطرة وصلت ما يقارب 80٪، مشيرة إلى متابعة المتغيرات التي تحدثها الرياح على الحادث وتعمل الآن على حصره في منطقة محدودة بعد أن تم دعمها بفرق إسناد من إدارة الطائف.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الحادث عبارة عن اندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة.

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وأضاف أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وبمساندة طيران الأمن، كما تم تطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وبين أنه تم استخدام جميع الآليات المخصصة لمثل هذه المواقع وكذلك المعدات المتنقلة وتم عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة حسب ما تقتضيه طبيعة تضاريس المنطقة وكذلك حالة الطقس.

وأهاب القرني بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الحريق في أي مكان وذلك من أجل سلامتهم.

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