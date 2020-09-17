- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عمل الرياض ينهي 1000 طلب خروج نهائي خلال شهر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمل الرياض ينهي 1000 طلب خروج نهائي خلال شهر واحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية، إجراءات 1173 طلب خروج نهائي لانتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين خلال أغسطس الماضي.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الإدارة أنهت 132 طلبًا تقدم بها العمال لإلغاء بلاغات التغيب التي تبين أن أغلبها كيدية، بعد التحقق منها، واستطاعت خلال السنتين الأخيرتين تقليص أعداد بلاغات التغيب بنسبة 70% عن السابق من خلال تطبيق بعض الضوابط بالتعاون مع الإدارة العامة للبلاغات في الوزارة.
وأشارت إلى أن مهام إدارة العلاقات العمالية لا تقتصر على استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها، بل تمتد إلى تصفية مستحقات المتوفين من العمالة ونقل الخدمات دون الرجوع لصاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عمل الرياض ينهي 1000 طلب خروج نهائي خلال شهر واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.