شكرا لقرائتكم خبر كتاب جينيس للأرقام القياسية 2021 يستعرض إنجازات سعودية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من ظروف التباعد الاجتماعي في أنحاء العالم، كشفت جينيس للأرقام القياسية أمس الخميس 17 سبتمبر 2020 عن نسخة عام 2021 في المنطقة العربية تزامنا مع إطلاقها عالميا من مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وكشفت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أن السعودية تحتل المركز الثاني عربيا في عدد الأرقام القياسية التي حققتها بمجمل 93 رقما قياسيا حاليا.

وتصدر إنجازان عالميان باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أولها عن أطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، الذي شارك به 100 منطاد زينت سماء العلا، شمالي غرب السعودية، لمسافة تجاوزت ثلاثة كيلومترات، وشارك في الفعالية 19 طيارا من 19 دولة من حول العالم، والذين نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد في إطار فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» المقام حاليا في العلا.

وتضمن الكتاب العالمي الجديد إنجازا آخر للهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، حيث تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترا مربعا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6,500 متر مربع. ويتخذ تصميم مسرح مرايا، الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، شكلا مكعبا، تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادا معماريا لطبيعة العلا الساحرة، التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة، منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا.