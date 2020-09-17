حملة لدعم طلاب الأسر الأشد حاجة بأجهزة الحاسب الآلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة سعود بن نايف، أخيرا، حملة بر الشرقية لدعم طلاب الأسر الأشد حاجة بأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية للتعليم عن بعد، تحت شعار «ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم».

وأكد لدى توقيعه على لوحة إطلاق الحملة أن التعليم ركيزة في بناء وتنمية الإنسان، والنقطة المفصلية في نقل الأفراد من مرحلة العوز والاحتياج، إلى القدرة والإنتاج، داعيا أفراد المجتمع إلى الإسهام في تحقيق أهداف الحملة، والتطوع في سد احتياج الأسر الأشد حاجة، سواء عبر التبرع بالأجهزة، أو المساهمة بتقديم الخدمات التعليمية لهذه الأسر، سائلا المولى عز وجل أن يجزي من ساهم في دعم هذه الحملة خير الجزاء على بذلهم وعطائهم وإحسانهم.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية سمير العفيصان أن الحملة تهدف إلى استمرار تعليم أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من الأيتام الأكثر احتياجا، وتمكينهم من الوصول للمنصات التعليمية، ودعم جهود المملكة في تعليم آمن عن بعد، ورفع اقتصاد الأسرة من خلال استمرار تعليم أبنائها، وتحقيق التنمية المجتمعية عبر إعداد كوادر بشرية.

وأضاف العفيصان أن الجمعية بحثت حالة الأسر المستفيدة وأبنائها من الطلاب الذين هم أشد حاجة لدعمهم بأجهزة الكترونية وحواسيب مكتبية تساعدهم على استمرار تعليمهم «عن بعد»، وتوصلت إلى أن هناك 3500 طالب وطالبة بحاجة لتلك الأجهزة، لافتا إلى إمكانية دعم الطلاب ماديا مباشرة من خلال التبرع للحملة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية أو عن طريق الاستقبال العيني للأجهزة بمقرات فروع جمعية البر بالمنطقة.