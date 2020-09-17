شكرا لقرائتكم خبر خطة لتفعيل حاضنة للمشاريع الريادية في محافظة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس، عقد خطة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في العلا، وتمكين نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتعزيز روح ريادة الأعمال في المحافظة، مما يسهم في تطوير اقتصاد ثري ومتنوع في العلا.

وتستهدف الخطة إنشاء مساحة عمل مشتركة لتفعيل حاضنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم خدمات عدة لرواد الأعمال من ضمنها برامج ذات القيمة المضافة للبيئة الاقتصادية للعلا، كبرامج حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال في قطاعات حيوية كالسياحة والزراعة، وذلك إما بشكل تقليدي مباشر أو عبر القنوات الافتراضية الرقمية، إضافة لتقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات عدة، لنقل الخبرات للشركات الناشئة في العلا.

وسيتم بناء على خطة العمل المشتركة التي وقعها محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني، تيسير ممارسة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل عملية التسجيل الحكومي بكل خطواته، وتقديم الدعم في مجال حصر وتسويق الفرص الاستثمارية، وتقديمها عبر القنوات المعتمدة من الطرفين، وسيعمل الطرفان على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قائمة الخدمات الخاصة بمنشآت حسب اللوائح والأنظمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خطة العمل المشتركة مع «منشآت» تأتي لتعزيز التنوع الاقتصادي في العلا، وتسهم بتحقيق رؤية العلا التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمتابعة وإشراف من محافظ الهيئة الأمير بدر بن فرحان، لافتا إلى أنه سيتم العمل معا مع منشآت لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتهم في الناتج الإجمالي المحلي في العلا، الأمر الذي سيعود بفوائد تنموية على المحافظة، ويؤكد على دور المجتمع كأحد أهم محركات التحول الاقتصادي المستدام.

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من جهته أكد محافظ «منشآت» أن هذه الشراكة ستعمل على الجمع بين الخبرات في مجال حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والفرص الاقتصادية والاستثنائية التي تقدمها محافظة العلا، حيث سنعمل مع هيئة العلا من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بدعم هذه المنشآت.

وتسترشد الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمبادئ الاستراتيجية الـ12 المستمدة من ميثاق العلا وخطتها الإطارية، وتعمل من خلال ذلك على خدمة أهالي العلا بمنهجية متوازنة ومستدامة.

كما ستعمل هذه الشراكة على تطوير أهداف رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية والتراثية، حيث وضعت الهيئة أهدافا طموحة للتنمية تتضمن استقطاب مليوني زائر سنوي، واستحداث 38 ألف فرصة عمل بحلول 2035.