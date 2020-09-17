شكرا لقرائتكم خبر مناقشة المواقع المقترحة لمراكز حفظ الأمانات بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية مع عدد من الجهات الأخرى عن بعد مقترحا للمواقع الخاصة بمراكز حفظ الأمانات بالمسجد الحرام وبحث الاستفادة منها.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي أن خدمة مراكز حفظ الأمانات تعد من الخدمات الحضارية المهمة لخدمة الزوار والمعتمرين، وأحد البرامج التي تسهم في راحتهم، وتأتي ضمن سلسلة من البرامج والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة، في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وذلك من خلال تسخير جميع الإمكانات والسبل التي تسهم في تحقيق أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بما يعكس الصورة المشرقة والحضارية للحرمين الشريفين وتحقيقا للرؤية المباركة (2030)، التي سيكون لها الأثر العظيم على زوار بيت الله الحرام.

المواقع ذات الأولوية (مكة)

وأشار القرشي إلى أنه جرى تقديم عرض فني مرئي بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة التي وجهت لهم الدعوة من أجل توحيد الرؤى وحوكمة العمل للوصول إلى تجويد مخرجات الأعمال والمشاريع والاستفادة المثلى منها.

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من جهة أخرى نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام دورة تدريبية بعنوان «مهارات العمل التطوعي» عن بعد، استفاد منها 300 متدرب ومتدربة من منسوبي الرئاسة.

وأوضح مدير إدارة تنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوي أن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين أبرز المفاهيم الأساسية لثقافة العمل التطوعي والتعرف على أهم المهارات اللازمة وتنميتها في مجال العمل التطوعي.

من جانبه بين مدير إدارة أكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بعد احترازيا خلال الفترة الحالية، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام التقنية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وأفاد بأن هذه الدورات تأتي انطلاقا من حرص الرئاسة على تقديم دورات تطويرية وتثقيفية لمنسوبيها والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.