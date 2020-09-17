كيف يكتسب الطلاب المهارات خلال التعلم عن بعد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينبغي على القائمين على التعليم عدم إغفال اكتساب الطلاب للمهارات الجيدة مثل مهارات التفكير النقدي والتواصل الاجتماعي والتعاطف خلال التعلم عن بعد، خاصة أن الانتقال للتدريس عبر الإنترنت يقلل من تعلم هذه المهارات، ولهذا يجب التركيز على إيجاد طرق بديلة لتنميتها خلال الدراسة عن بعد.

الميزانية

تقتصر هذه المهارة على الوقت في المدرسة أو الجامعة، ومع ذلك، فإنها لا تزال مهارة رائعة سيتعلمها طوال الوقت الذي يقضيه في الدراسة، سواء تم تعلمها بالطريقة الصعبة أو السهلة، إنها مهارة يجب استخدامها في الحياة اليومية.

أحد الأسباب الرئيسة لتعلم الميزانية جيدا أثناء المدرسة والجامعة، أنه من المحتمل أن يكون لدى الطلاب القليل جدا من الدخل القابل للاستهلاك لإهداره، ولذلك يضطرون إلى تعلم كيفية إدارة ميزانية صغيرة، فيتعلمون الفرق بين احتياجاتهم ورغباتهم، ومتى يمكنهم إجراء عملية شراء.

العمل بروح الفريق الواحد

عادة ما يشتكي الطلاب من مهام المجموعة بسبب المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد على حدة. لا أحد يريد أن يضم طالبا كسولا إلى فريقه، ومع ذلك، هذا جزء من الحياة الواقعية التي سيصادفها الطالب بانتظام، ستزوده المهام الجماعية بالتأكيد ببعض الأفكار حول كيفية تحفيز الآخرين وتشجيعهم، وكيفية الاندماج في فريق، وكيفية فهم مشاعر الناس وحالاتهم المزاجية ونقاط القوة والضعف لديهم.

في العالم الحقيقي، تعد مهارات العمل الجماعي ذات قيمة كبيرة للشركات، خاصة في إدارة المشاريع والوظائف الإشرافية الأخرى. إذا كان الطالب يأخذ وقتا لتعلم كيفية العمل مع الآخرين بطريقة فعالة، فمن المؤكد أنه سينجح، إن فهم كيفية العمل كجزء من الفريق، سواء كقائد أو كعضو، أمر بالغ الأهمية للحياة اللاحقة.

الحيلة

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عندما تظهر صعوبات أثناء الفصل، سيتعلم الطالب مدى قوة الشخصية، ومتى يطلب المساعدة، أو متى يستخدم أي خيار آخر متاح له. عندما يكون في موقف صعب ويحتاج إلى الخروج منه، سواء في العمل أو في المنزل، فإن فهم كيفية عمل الأشياء أو كيفية الحصول على المساعدة بوسائل أخرى غير حياته هو شيء سيستخدمه بلا شك في واقع الحياة.

التنظيم

في المدرسة والجامعة، من المحتمل أن تكون لدينا مجموعة كاملة من المهام والصفوف والمهام الصغيرة لإكمالها كل يوم، والتي لا تتناسب تماما مع اليوم الدراسي، لذلك سيتعين علينا تعلم كيفية تحديد أولويات المهام حسب أهميتها، حتى إذا كنا نتعلم عبر منصة عبر الإنترنت.

قد يضطر الطالب إلى تطوير مهاراته في الكفاءة والتفكير في طرق جديدة للعمل وهذا سيمكنه من إنجاز جميع المهام في الوقت المناسب، مع ضمان أنها ذات جودة عالية.

قوة الشخصية والدافع

إذا كانت هناك ميزة واحدة تأتي من أوراق المدرسة والجامعة المرهقة، فهي معرفة نقاط القوة والمحفزات. سيظل تعلم كيفية تحديد نقاط قوة الشخصية وكيفية تحفيز الذات أمرا مهما طوال حياة الطالب. يجب أن يكون متحمسا للاستيقاظ للعمل كل يوم والتواصل الاجتماعي، وبالطريقة نفسها، فإن معرفة نقاط القوة أمر مهم لتحديد ما إذا كان عرض العمل الجديد مناسبا له، على سبيل المثال.

التفكير بشكل مختلف

ستكون إحدى أهم المهارات التي يتعلمها الطالب في المدرسة هي القدرة على التفكير بشكل مختلف، في مساحة مع الآلاف من الطلاب الآخرين الذين لديهم تفكير وتوقعات مختلفة حول العالم، وهذا يعني أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لتعلم طريقة جديدة تماما في التفكير.