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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 11:52 PM
إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالةالمغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.
، المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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