، أكاديميون وتربويون: تجربة التعليم عن بُعد ستنتج نمطًا جديدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ندوة علمية نظمتها كلية التربية بجامعة حفر الباطن

أكد عددٌ من الأكاديميين والتربويين أن نجاح تجربة التعليم عن بعد في المملكة ستعزز حضوره في السنوات المقبلة، ما سيؤدي لظهور نمط تعليمي جديد يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأشاروا إلى أهمية التعليم والتدريب عن بعد كخيار استراتيجي لمؤسسات التعليم العام والعالي ولاسيما في وقت الأزمات.

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها كلية التربية بجامعة حفر الباطن اليوم بالتعاون مع الكلية التقنية وإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بعنوان: (التعليم والتدريب عن بعد في محافظة حفر الباطن .. الممارسات وفرص التحسين).

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة اعتبار التعليم والتدريب عن بعد بديلاً مناسبًا لمؤسسات التعليم العام والعالي لمواجهة الأزمات التي قد تحدث لا قدر الله مع ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأسر ومشغلي الخدمات الإلكترونية.

كما أوصوا بضرورة التوجه نحو الاستثمار في التدريب عن بعد كمورد ذاتي لمؤسسات التعليم العالي.

يُذكر أن جامعة حفر الباطن ممثلة في كلية التربية قد نظمت أخيرًا برنامجًا تدريبيًا عن بعد استفاد منه (6926) متدربًا ومتدربة ينتمون لنحو أكثر من (100) مدينة وقرية.