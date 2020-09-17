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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.الرئيس الأمريكي
"ترامب" يعتزم إصدار أمر تنفيذي يعاقب منتهكي حظر السلاح على إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:17 PM
يحرم المخالفين من الوصول للسوق الأمريكية
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
، "ترامب" يعتزم إصدار أمر تنفيذي يعاقب منتهكي حظر السلاح على إيران ،
المصدر : الخليج 365
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