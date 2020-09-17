شكرا لمتابعة خبر عن طبيب نفسي: الجن لا يتلبس الإنسان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح طبيب نفسي، اليوم الخميس، أن الجن لا يتلبس الإنسان، مشيرًا على أنه لايوجد دليل على ذلك.
وقال الطبيب : لم يثبت أن أبليس يتلبس الإنسان والكلام غير صحيح، فالإنساس لم يتلبسه الجن، فالإنسان أقوى من أبليس، ولكن يكون الإنسان لديه ضغوط ولذلك يؤثر على صحته النفسية، ويعتقد أنه مسه جن، وهذا غير صحيح.
وأضاف : إذا واحد طلع أبليس من الإنسان اتحدى شخص أن يأتي بدليل، وأن يقول أنه رأى الجن يخرج من إنسان.
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