شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية للمبتعثين عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت الإدارة العامة للجوازات، عن إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر. أعلنت الإدارة العامة للجوازات، عن إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر. وأكدت الجوازات على أنه ذلك ضمن جهودنا لتطوير خدماتنا الإلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجدداً خلال الأيام القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية للمبتعثين عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.