شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السبر" يحسم الجدل حول نقض لحم الإبل للوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حسم أستاذ الفقه المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، الجدل حول نقض لحم الإبل للوضوء، قائلا إن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي " صلي الله عليه وسلم " عندما سألوه عن لحم الإبل أمرهم بالوضوء.
وأضاف السبر خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" الأئمة -رحمهم الله- كلهم متفقين على إنه إذا صح الحديث فيؤخذ ويترك ما سواه وهذه قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة كلهم على أن النصوص تقدم على أقوال الرجال.
وتابع السبر:" إذا جاءنا نص في الكتاب أو السنة نقدمه فهنا ثبت هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما سألوه عن الوضوء من لحوم الإبل أمرهم بالوضوء للصلاة ".
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