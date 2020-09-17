شكرا لمتابعة خبر عن المرور : تجنب القيادة في حالة النعاس والإرهاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذرت إدارة المرور، اليوم الخميس، السائقين من القيادة في حالة النعاس والإرهاق. حذرت إدارة المرور، اليوم الخميس، السائقين من القيادة في حالة النعاس والإرهاق. ونشرت المرور صورة غير واضحة، قائلة : هكذا يبدوا الطريق لمن لم يحصل على فترة نوم كافية. في وقت سابق أكدت إدارة المرور على أنه يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية.

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