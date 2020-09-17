التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة وتاريخ ترك العمل. حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة وتاريخ ترك العمل. وأوضحت الوزارة أن ذلك خلال الفترة ما بين 3/ 2/ 1442هـ حتى 16/ 5/ 1442هـ عن طريق نظام فارس.

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