هيئة تقويم التعليم تعلن موعد تطبيق مقياس «كفايات المصلح المسجل»

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً في مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ أن تطبيق مقياس «كفايات المصلح المسجل»، سيكون يوم السبت المقبل 2 صفر 1442ه–19 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن مقياس «كفايات المصلح المسجل» هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها «هيئة تقويم التعليم والتدريب»، ممثلةً في المركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً في مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً بأن المقياس يقتصر في المرحلة الأولى على المرشحين الذين استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا من قبلها.

وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف إلى قياس كفايات العاملين في الصلح وفض المنازعات بوزارة العدل، والتحقق من استيفاء المرشحين للقيام بمهمة «المصلح المسجل» للكفايات الشرعية والمهنية والمهارات الشخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة «المصلح المسجل»، مضيفةً أن جميع أسئلة المقياس من النوع المتعدد الخيارات المقنن، وهي من نوع (أربعة خيارات) بحيث يوجد خيار واحد صحيح فقط يمثل الإجابة الصحيحة، كما أن الاختبار يُعقَد في مراكز الاختبارات المحوسبة المنتشرة في جميع المناطق الإدارية، حسب توزع أسماء المرشحين للاختبار من قبل الوزارة.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى إلى توسيع الشراكة مع الجهات المستفيدة، وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلول الشاملة المتكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية، إسهامًا في تحقيق تطلعات الجهات المستفيدة، وتلبيةً للاحتياجات التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م.

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