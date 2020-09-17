إصابتان خطيرتان بحادث مروري في بهرة الباحة

تم نقلهما إلى مستشفى الملك فهد
قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مروري صباح اليوم الخميس.
وأضاف الزهراني: «كان وقت بلاغ الحادث في تمام الساعة 7:22 صباح اليوم الخميس بطريق الباحة–العقيق أمام محطة بهرة».
وأوضح الزهراني أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر والقائد الميداني إلى الموقع وعند وصول الفرقتين اتضح وجود إصابتين بالموقع خطيرتين بعد الكشف عليهما، وتم التدخل إسعافيًّا ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد بالباحة من قبل فرقتي الإسعاف.
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