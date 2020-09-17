«التعاون الإسلامي» تندد بإطلاق الحوثيين طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

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