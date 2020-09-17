بحث مواقع مراكز حفظ الأمانات بالمسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي أن خدمة مراكز حفظ الأمانات تعد من الخدمات الحضارية المهمة لخدمة الزوار والمعتمرين، وهي أحد البرامج التي تساهم في راحتهم، وتأتي ضمن سلسلة من البرامج والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة، في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات والسبل التي تساهم في تحقيق أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بما يعكس الصورة المشرقة والحضارية للحرمين الشريفين وتحقيقاً للرؤية المباركة (2030)،التي سيكون لها الأثر العظيم على زوار بيت الله الحرام.
وقال القرشي إنه تم تقديم عرض فني مرئي وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة التي وجهت لها الدعوة من أجل توحيد الرؤى وحوكمة العمل للوصول إلى تجويد مخرجات الأعمال والمشاريع والاستفادة المثلى منها.
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